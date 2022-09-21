إسعاد يونس تشوق الجمهور.."ضيفة الحلقة الجاية.. عرفتوها؟ والجمهور :ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لضيفتها في الحلقة القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة".

ونشرت إسعاد صورة تجمعها بالضيفة، ولم تظهر وجهها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ضيفة الحلقة الجاية، عرفتوها؟

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي، :"ياسمين صبري، ياسمين عبد العزيز، كلهم نفس الأكستنشن هنعرف منين، شريهان، نرمين الفقي، زينة، ريهام حجاج، هنادي مهنا، مي سليم".

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس أثارت الجدل منذ فترة طويلة، بعد أن اتهمها البعض بارتداء "باروكة" منذ 8 سنوات.

ونشرت إسعاد، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومدّون عليها عبارة: "بقالي 8 سنين متهمة إني بلبس باروكة، ومعرفش إيه وجه الاتهام، أنا حرة إن شالله ألبس حلة على دماغي".

وصدر للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في يناير الماضي، كتاب "في استقبال فخامة الرئيس.. حكايات من زمن فات"، عن الدار المصرية اللبنانية.

وعُرض لإسعاد يونس مؤخرا في دور العرض فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.