اليوم.. حفل ختام ملتقى "أولادنا"للفنون ومهرجان الفلكلور الأفروصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يقام مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة السادسة لملتقى أولادنا بدار الأوبرا المصرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الثقافة والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة والهجرة.

ويحيي الحفل الفرق الأجنبية من مختلف الدول "فلسطين -الهند- روسيا - جنوب أفريقيا-كينيا-كونغو -زيمبابوي -ليبيا -الأردن الإمارات" بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة وبحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا وبحضور نخبة كبيرة من الفنانين ورجال وسيدات المجتمع .

ومن المقرر توزيع الجوائز بحضور أعضاء لجان التحكيم وهم:-

لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر (الفنانة سماح أنور -مصر، الفنانة حنان سليمان - مصر، المخرجة لاما داوود -لبنان، المخرجة أريس سيابي- بوركينافاسو، المخرجة فيردوز بولبوليا جنوب أفريقيا، المخرج مهند دياب -مصر).

ولجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء: (دكتور مدحت العدل -مصر، مدير المركز الثقافي الروسى، د.مراد جاتين -روسيا، -معتز الجنيدي -الأردن، نازك الألفى-مصر، المغنية هيتا ثاكار -الهند).

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة مساء الخميس الماضي، وتم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة من ذوي القدرات الخاصة، على رأسهم اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه السفيرة إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، وشيخة القاسمي.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة فرق فنية من ٣٤ دولة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية.