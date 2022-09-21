"بسبب ملابسها".. مايا دياب تعلق على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، التي تتابع التزام النساء بالملابس المقررة في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الأربعاء.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"صور وفيديوهات النساء الإيرانيات الثائرات بفش الخلق وبفرح القلب ضد الظلم اللي وصل للموت بحق امرأة بريئة هي مهسا أميني، اللي كان ذنبها إنها خُلقت بدولة لا يتقبل رجال أمنها الاختلافات".

وأضافت :"تحية لكل إمرأة من أي بلد بالعالم تدعم حقوقها ولا بد ما يجي يوم تحصل فيه عليها".

أوقفت الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران في 13 سبتمبر في طهران بحجة ارتداء "ملابس غير محتشمة" على أيدي عناصر من "شرطة الأخلاق" التي تراقب التزام النساء بالقيود المشددة على اللباس، ومنها إلزامية تغطية الشعر. وتمنع هذه الشرطة النساء من ارتداء معاطف قصيرة فوق الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل جينز بها فتحات، إضافة إلى الملابس ذات الألوان الفاقعة.

ودخلت الشابة في غيبوبة بعد توقيفها ولم تعرف أسباب ذلك، وتوفيت في 16 سبتمبر في المستشفى، وفق التلفزيون الحكومي وعائلتها.

وأثارت وفاتها احتجاجات عنيفة وموجة إدانات دولية.