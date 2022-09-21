"ما عاد شفنا جوزك".. الجمهور يعلق على صور نسرين طافش في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورًا لها، خلال زيارتها لـ "فرنسا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت طافش، في الصور بملابس صيفية أنيقة، وهي تتجول بأحد شوارع فرنسا.

وعلقت نسرين على الصور، :"تحلى بالإيمان بفكرة أن كل شيء يحدث لصالحك".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"صباح الخيرات، قلبي، هلا بها الصباح، يسعد صباحك، قمر، صباحك سعادة نسرين، الغالية، صباحك ورد، منورة وبتجنني قمر، أشوف ماعاد شفنا جوزك خبير الطاقة النووية؟

علّق الدكتور شريف شرقاوي، زوج الفنانة السورية نسرين طافش، على انتشار شائعة انفصالهما بعد حذفها كل الصور التي تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشر شرقاوي، عبر "ستوري إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته على شاطئ البحر، وعلّق: "نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

وكانت الفنانة نسرين طافش حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي أعلنت ارتباطها به قبل أقل من شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على "إنستجرام"، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.