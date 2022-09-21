هل تنجح شيرين عبد الوهاب في فسخ تعاقدها مع روتانا ؟ "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت مفاوضات المطربة شيرين عبد الوهاب، مع شركة روتانا، تطورات عديدة خلال الجلسات التي عقدت مؤخرا، وحضرها بالنيابة عنها مستشارها القانوني حسام لطفي.

وبدأت الأزمة مع تعذر إلتزام شيرين ببنود تعاقدها عام 2019، مع شركة روتانا للإنتاج الفني، والتي تنص على قيام المطربة بتنفيذ ألبومين، إلى جانب إحيائها 3 حفلات، وهو ما لم يتم الالتزام به، إذ لم تطرح سوى 4 أغاني فقط،على مدار 3 سنوات.

مصادر في شركة روتانا، كشفت من جانبها لـ"الخليج 365"، تفاصيل المفاوضات، وقالت،:" الجلسات شهدت تطورات عديدة، وهناك شبه تقارب في وجهات النظر، في إطار من الود والتقدير ".

وتابعت،:"من الوارد فسخ التعاقد مع المطربة شيرين عبد الوهاب، بالتراضي، في حالة الوصول إلى صيغة نهائية، خاصة مع عرضها تقديم 4 حفلات".

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" المفاوضات قريبة من التصالح، والتعاون في إطار من التفاهم والإحترام".

المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد عادت للتعاون مع شركة روتانا، بعد خلاف دام 3 سنوات، وطرحت في أبريل 2020، أغنية "مش قد الهوى".

وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني،هي "خاصمت النوم" و"ملكش مكان" و"القماص"، و"كلها غيرانة"، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.ن كما تم تسريب أغاني "ملكش مكان" و"سيدنا القماص"، قبل طرحها رسميا.

المطربة شيرين عبد الوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب 3 من أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.