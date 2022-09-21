"غلطة شنيعة"..مجد القاسم يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان مجد القاسم، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "Cbc".

وتحدث الفنان مجد القاسم عن سبب اختفائه عن الساحة الفنية، :"ما فيش فنان بيحب إنه يختفي، بدايتها من 2010 بسبب الحروب والمشاكل في الوطن العربي، غيرت في نفسي وحياتي، وبعدها الكورونا".

وأضاف :" كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش بس لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه".

طرح المطرب مجد القاسم، أغنية تحمل اسم "مجنون رسمي"، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة 2022.

أغنية مجد القاسم الجديدة تأتي باللهجة الشامية، وهي من كلمات برهان الجرماني، ألحان وجدي الصايغ، وتوزيع جعفر إسماعيل.

مجد القاسم كان قد طرح مؤخرا ديو رومانسي يجمعه بالمطربة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب" من كلمات محمد شوقي، ألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق، وإخراج ميدو بارون.

كما طرح أيضا أغنية تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، وماستر ياسر أنور.