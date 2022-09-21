"يا ما الدولار ع الباب".. تفاصيل أزمة سياسية أثارتها فايزة أحمد في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد شريط حياة المطربة الراحلة فايزة أحمد، مفارقات عديدة بعضها يخص حياتها وزيجاتها، والبعض الآخر يخص أغانيها، وفي مقدمتها أغنيتها الشهيرة"يا ما القمر ع الباب" التي أثارت أزمة سياسية عاصفة في لبنان.

فايزة، التي أطلق عليها لقب "كروان الشرق"، وتحل اليوم الأربعاء 21 سبتمبر، الذكرى 39 لرحيلها، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، طاردتها اتهامات عديدة عقب تقديمها الأغنية، التي كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز، ومن ألحان محمد الموجي.

"ياما الدولار ع الباب"

في عام 1957 طالبت السلطات اللبنانية بمنع إذاعة الأغنية، وذلك بسبب انتشار نسخة منها بعد تحوير كلماتها للهجوم على وزراء في الحكومة، وهم كاظم خليل، وجميل المكاوي، ووصل الأمر إلى حد صدور قرار باعتقال الشاعر الشعبي عمر الزغبي.

وكان السبب في إشعال الأزمة،، ما تردد عن قيام "الزغبي" بكتابة تعديل على كلمات الأغنية الأصلية، جاء كالتالي، :"ياما الدولار ع الباب، شمعون بينادي ليه، مالك فتح له الباب، وسامي بيغني له، كاظم عمل له حجاب، وجميل بيرقي له".

مخلة بالأداب

الهجوم على الأغنية، التي قدمتها الفنانة فايزة أحمد، وصل في مصر إلى حد تقدم شيخ البرلمانيين سيد جلال في الخمسينيات باستجواب إلى وزير الإرشاد عنها، مطالبا بمنع عرضها لأنها خليعة وتهدف إلى "الميوعة والانحلال وتثير الشباب والشابات".

وفي الأردن وصفت الأغنية أنها "مخلة بالآداب"، إذ أصدرت وزارة الأنباء قرارا بمنع إذاعتها في برامج الإذاعة، إذ وصفت الكلمات بأنها "مخلة بالآداب"، وتتنافى مع الرسالة الخلقية التي درجت عليها الإذاعة الأردنية.

والمفارقة هنا ان لحن الأغنية نفسها، كان السبب في طلاق الملحن محمد الموجي من زوجته وقتها المطربة أحلام، إذ قام بوضع اللحن بالبداية من أجل أغنية لها، قبل أن تكتشف أن فايزة أحمد، تقدم به "يا ما القمر ع الباب"، وهو ما أثار غضب " أحلام" وطالبت بالطلاق .

الفنانة الراحلة فايزة أحمد، تزوجت 5 مرات، 2 من سوريا، و 3 من مصر، المرة الأولى في عمر الثالثة عشرة من الموسيقى السوري عمر النعامي، وأنجبت ابنتها فريال، والضابط السوري مختار العابد وأنجبت منه أكرم وأماني، ومن مصر عازف الكمان عبد الفتاح خيرى، وضابطا يدعى عادل عبد الرحمن، والملحن الكبير محمد سلطان، وكان زواجها منه أطول زيجة فى حياتها، وقضت معه 17 عاما، بعد قصة حب بينهما وانفصلت عنه عام 1981م، وأنجبت منه ولديها التوأم (طارق وعمرو)، ولكن عادت له بعد مرضها.

وأصيبت الفنانة الراحلة، بمرض سرطان الثدي وسافرت للعلاج إلى أمريكا، ثم عادت إلى مصر لتستأنف علاجها، وتدهورت صحتها ودخلت على أثرها العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، وتوفيت في 21 سبتمبر 1983م.