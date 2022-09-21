محمد لطفي ينضم لـمسلسل "رمضان كريم 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المنتج أحمد السبكي انضمام الفنان محمد لطفي لأبطال مسلسل "رمضان كريم"، الجزء الثاني، المقرر عرضه رمضان المُقبل.

ونشر السبكي صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"انضمام محمد لطفي لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، تمهيدًا لعرض المسلسل في رمضان 2023، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تأﻟﻴﻒ أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.