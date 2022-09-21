كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا عن خطوبة الفنانة ” ياسمين صبري ” لشاب من خارج الوسط الفني والذي قدم لها شبكة تقدر قيمتها ب (ربع مليون جنيه) .
ونقلا عن موقع (صدى البلد) وفقا لمصادر مقربة من الفنانة ياسمين صبري كشفت حقيقة هذا الخبر حيث أكدت على أن ما تم تداول حول خطوبتها غير صحيح .
وأضافت المصادر أنه في حال زواج ياسمين صبري سيتم الإعلان عن ذلك لأن مثل هذه الأمور ليست بالسرية أو التي يتم إخفاؤها .
وكانت قد أعلنت ياسمين صبري منذ عدة أشهر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” بعد زواج استمر لمدة عامين .
كانت هذه تفاصيل خبر ” شبكة بربع مليون جنيه ” .. خبر خطوبة ياسمين صبري من شاب خارج الوسط الفني يثير ضجة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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