” شبكة بربع مليون جنيه ” .. خبر خطوبة ياسمين صبري من شاب خارج الوسط الفني يثير ضجة على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا عن خطوبة الفنانة ” ياسمين صبري ” لشاب من خارج الوسط الفني والذي قدم لها شبكة تقدر قيمتها ب (ربع مليون جنيه) .

ونقلا عن موقع (صدى البلد) وفقا لمصادر مقربة من الفنانة ياسمين صبري كشفت حقيقة هذا الخبر حيث أكدت على أن ما تم تداول حول خطوبتها غير صحيح .

وأضافت المصادر أنه في حال زواج ياسمين صبري سيتم الإعلان عن ذلك لأن مثل هذه الأمور ليست بالسرية أو التي يتم إخفاؤها .

وكانت قد أعلنت ياسمين صبري منذ عدة أشهر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” بعد زواج استمر لمدة عامين .