أحمد مكي يطلق زوجته بعد 16 سنة.. شاهد صورتها التي كان يخفيها عن الإعلام

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - انتشرت في اليومين الماضيين أخبار عن انفصال الفنان أحمد مكي عن زوجته، أم ابنه أدهم، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مقرّب من مكي لــ أحد المواقع الإخبارية، أن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية صحيحة لكنها غير دقيقة، حيث إن الفنان منفصل عن زوجته منذ أربع سنوات.

وأكد المصدر أن مكي سرد قصة انفصاله عن زوجته أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” منذ أكثر من ثلاث سنوات.

صور متداولة لزوجة أحمد مكي:

وتزامنًا مع تلك الأنباء تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا صور تشهد ظهور مكي برفقة سيدة جميلة على مدار سنوات، وأشار البعض خلال التعليقات أن تلك الشابه هي زوجته التي امتنع مكي ولفترة طويلة عن كشف أى صورة لها أو اقحامها في عالم الشهرة. مع العلم أنه ليس مؤكدًا أن تلك السيدة هي زوجة الفنان أحمد مكي

وتساءل العديد حول معلومات عن زوجة الفنان أحمد مكي السابقة؛ وأم ابنه الوحيد، بعد خبر طلاقه منها .

معلومات زوجة أحمد مكي السابقة:

أحمد مكي تزوج لـ سنوات طويلة تصل إلى 16 سنة وكان حينها في بداية انطلاقه وشهرته، ورفض تمامًا الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام، واكتفى بحفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام تمامًا، حيث يفضل أن تكون حياته الشخصية بمعزل تماما عن مهنته كممثل ومطرب ومخرج ومؤلف أيضا.

زوجة أحمد مكي هي سيدة أعمال ناجحة جدًا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها، ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر، وأغلب روادها من نجمات الفن مثل أنغام وسمية الخشاب وصفاء أبو السعود وغيرهن، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز، وبدورها تتواجد زوجة مكي وهي معروفة بلقبه أيضًا “مكي” وليس لقب أسرتها، باستمرار في فروع تلك المراكز وتتواصل مع روادها.

واللافت أن أدهم أحمد مكي يذهب مع والدته دوما أيضًا إلى مقر عملها، ولا يتردد في أن يظهر شقاوته وخفة ظله في مزاحه مع العاملين بالمكان وروداه.

ابن أحمد مكي:

وكان أحمد مكي قد تحدث أثناء استضافته في “نجوم إف إم”، بعد نجاح كليب أغنيته “ناصية وقفة زمان ان لديه ابنا اسمع أدهم .

وقال أحمد مكي أن الهدف من الأغنية هو تعليم نجله “أدهم”، بعضًا من القيم والرسائل التي تعلمها في طفولته.

ومن المعروف عن أحمد مكي إنه لا يتحدث مطلقًا عن حياته الخاصة، حتى في فترة اختفائه عن الساحة الفنية لم يعرف عنه أي شخص مسألة مرضه الخطير، ليفاجئ الجميع بتفاصيل الفيروس النادر الذي أصاب الكبد والطحال، وكيف إنه نجا من الإصابة بأعجوبة، وعاد ليستعيد نشاطه الفني من جديد بعد هذه الأزمة الطاحنة التي مر بها.

أحمد مكي في «الكبير أوي 6»

من ناحية أخرى، حقق أحمد مكي نجاحاً كبيرًا خلال شهر رمضان 2022 الماضي، بعد عرض الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي 6” والذي شاركه في بطولته: هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين حجاج، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وبرع أحمد مكي أيضًا في مجال الغناء، خاصة أغاني الراب التي حققت ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب“، ومنها: “قطر الحياة”، “وقفة ناصية زمان”، “أغلى من الياقوت”، “أيام زمان”، و”منطقتي”.غيرها الكثير

الخليج 365

الخليج 365