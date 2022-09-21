شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعود للتمثيل بعد 6 أشهر من صفع كريس روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي ويل سميث يخطط للعودة للتمثيل بعد ستة أشهر تقريبًا من صفعه للممثل الكوميدي كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94، ووفقًا لموقع Deadline ، يتطلع النجم البالغ من العمر 53 عامًا إلى دور البطولة في الظهور الأول للمخرج السينمائى شارمين عبيد تشينوى، مع Paramount Pictures

وسينتج المشروع أيضًا مع مساعده منذ فترة طويلة ، المخرج أكيفا جولدسمان ، الذي كتب السيناريو.

وعلى جانب آخر وجدت شركة أبل مشكلة أمامها مع عرض فيلم Emancipation بطولة ويل سميث والذي كلف 120 مليون دولار، وكان من المؤكد لدى الشركة عند الافراج عنه أنه سيتم ترشحه للعديد من الجوائز ولكن مع ما فعله ويل سميث هذا العام فى حفل الأوسكار فمن الصعب دعوته لأى حدث فنى لتسليم الجوائز وهذا يمكن أن يساعد فى استبعاد الفيلم من معظم حفلات الجوائز المشهورة.

وكان ويل سميث قد صفع الكوميديان كريس روك أثناء حفل الأوسكار وهذا بعد أن مزح الآخر بشأن زوجة ويل سميث،و تم منع ويل سميث من حضور أي حفل متعلق بالأوسكار،وقدم الممثل بيان أعلن فيه استقالته من الأكاديمية وقال "قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير العالمية في المنزل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية.. لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصة الاحتفال والاحتفاء بعملهم الاستثنائي".

والآن تسعى شركة أبل لإيجاد تخطيط جيد لعرض الفيلم لأجل حفلات الجوائز لذلك يتم التفكير في تأجيله حتى العام المقبل وفقا لما جاء على موقع The New York Times، ويعرض الفيلم قصة العبيد و التحرر منه ويلعب الممثل ويل سميث دور بيتر الذي يهرب من العبودية بعد الانتهاكات المروعة التي تعرض لها ويشارك بجانبه الممثل مصطفى شاكير والممثل ستيفن أوج والممثلة شارمن بينجو والفيلم من إخراج أنطوان فوكوا.