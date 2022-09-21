شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حمى البحر المتوسط" يمثل فلسطين فى جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني فيلم "حمى البحر المتوسط" من إخراج وكتابة مها الحاج لتمثيل فلسطين رسميا في المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي.



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الفيلم بطولة عامر حليحل وأشرف فرح وعنات حديد وتتناول أحداثه قصة وليد الذي يعيش برفقة عائلته لكنه يعاني من الاكتئاب بسبب عدم تحقيق ذاته في مهنة الكتابة حتى يتعرف على جاره المحتال جلال فتنشأ بينهما علاقة صداقة تتحول لاحقا إلى مأساة.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة عالميا في مهرجان كان السينمائي في مايو وحصلت مها الحاج على جائزة أفضل سيناريو ضمن قسم "نظرة ما".

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي، وهي الأفلام الروائية الطويلة المنتجة خارج الولايات المتحدة، قبل إعلان القائمة الأولية للترشيحات المقبولة في 21 ديسمبر.

ويتم إعلان القائمة القصيرة في 24 يناير 2023 ليقام بعدها حفل الدورة 95 لجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية أوسكار في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا يوم 12 مارس.

الفيلم الذى استمد اسمه من مرض ينشأ من اضطراب وراثى مجهول السبب يُصيب عادةً سكان مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة العرب والأرمن واليهود الشرقيين؛ تدور أحداثه حول "وليد" (40 عاماً) الذى يعيش فى حيفا مع زوجته وأطفاله، ويحلم بتطوير مهنته فى عالم الكتابة، لكنّه فى الوقت نفسه يعانى من اكتئابٍ مزمن. يتعرف وليد إلى جاره الذى يطور علاقة وثيقة معه، فتنشأ صداقة حقيقية بين الرجلين، وينحدران معاً فى طريقٍ قاتم وخطير.