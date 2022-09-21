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سيمون تشارك بالغناء فى حفل زفاف جماعى لإحدى الجمعيات الخيرية .. صور

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القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سيمون أمس الثلاثاء في إحدى حفلات الزفاف الجماعى بعد ابتعادها فترة طويلة عن الغناء في مثل هذه المناسبات بخلاف حفلاتها التي شاركت فيها مؤخرا بساقية الصاوى .

وقررت سيمون المشاركة في هذا الحفل الجماعى لإحدى الجمعيات الخيرية، تلبية لدعوى الجمعية واستعدادها الدائم للمشاركة في أى عمل خيرى حسبما صرحت من قبل.

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سيمون فى حفل الزفاف الجماعى 
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سيمون فى حفل الزفاف الجماعى 

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سيمون فى حفل الزفاف الجماعى 

 

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سيمون فى حفل الزفاف الجماعى 

 

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سيمون فى حفل الزفاف الجماعى 

يذكر أن  النجمة سيمون أحييت مؤخرا ذكرى رحيل النجم الراحل جميل راتب، الذى رحل عن عالمنا في 19 سبتمبر عام 2018 عن عمر 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة.

ونشرت سيمون، عبر حسابها على تويتر، صورة قديمة تجمعها بالنجم الراحل، وكتبت عليها قائلة: "الأب الروحي لي  من أجمل من تعاملت معهم الله يرحمه الجميل جميل بجد (جميل راتب)".

وقالت سيمون عن جميل راتب: فنان عالمي من أجمل الشخصيات والفنانين التى تعاملت معهم خلال مشواري الفني، كما أنه كان صاحب ثقافة وفكر، وكان سببًا فى حدوث أشياء كثيرة جميلة فى حياتها، وشاركت مع النجم الراحل جميل راتب في مسلسل "عائلة شمس".

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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