شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد خليل مرسى.. عشق الفن منذ الصغر ولم يفقد حلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسى، إذ ولد 21 سبتمبر 1946، حصل على بكالوريوس زراعة، ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.

عشق خليل مرسى الفن منذ صغره وقدم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة فمنها التراجيدى ومنها الشر، ومنها الكوميدى، وأراد أن يسلك طريق الفن ويقدم بالمعهد العالى للفنون المسرحية، لكن والده رفض والتحق بكلية الزراعة.

لكن الفنان الكبير خليل مرسى لم ينس حلمه وشارك فى مسرح الجامعة دون علم والده وبعد تخرجه التحق بوظيفة، لكن لم يفقد الأمل فى حلمه وتقدم للمعهد العالى للفنون المسرحية واجتاز الاختبارات والتحق بالمعهد.

وبعد التحاقه بالمعهد بدأت مسيرته الفنية وبدأ يثبت نفسه من خلال موهبته سواء فى المسرح أو التليفزيون او السينما قدم عده أعمال مسرحية منها أهلا يابكوات والزير سالم ومصرع چيفارا، سكة السلامة، دستور يا أسيادنا، لعبة الست، كارمن.

ومن المسلسلات التي شارك فيها سقوط الخلافة صدق وعده الإمام الشافعي، الإمام المراغي، الطارق، ​هارون الرشيد​، الإمام الطبري، إسلام حنا، الجماعة، سنوات الحب والملح وراجل وست ستات و"لن أعيش في جلباب أبي، ومن الأفلام "أوقات فراغ، حبك نار، مافيا، الساحر، بلية ودماغه العالية، إمراة هزت عرش مصر والطيب والشرس والجميلة".