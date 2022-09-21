شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يغنى باللهجة الليبية في أغنيته الجديدة "ضى القمر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد محسن، أحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "ضي القمر" ويغنى محسن الأغنية باللهجة الليبية، وهى من كلمات سالم الأليم، وألحان تامر العلواني، وتوزيع موسيقى خالد عز، إخراج علي السطوحي، وتم تصويرها في الصحراء.

وتقول كلمات الأغنية:"

ضيّ القمر صيّاد.. وأشواقنا ميعاد.. والليل همسة خايفة

جيتي على أطراف الخريف.. متسربلة بالصمت.. مشحون فيك الكبت.. لكن عيونك ..باين عليها مرايفة

جيتي بعد ذاب المسا.. وبيني وبينك ليل.. والجرح ما حلّا غفا.. ولا زيت ف القنديل.. والعمر عدّى.. كيف ما نك شايفة

متأخرة دهر وثمان جروح.. وجسر المواعيد انكسر.. سفح المسافات انحدر.. شوق الحياة مذبوح.. والغيم ما فْ يدّه مطر .. والروح مالها روح.. وما عاد عندي للمواجع صبر.. والورد متيبّس عروقه صايفة

بودّي نرمّم ما تحطّم فيّا .. بودّي نلملم ما تحطّم تهدّم فيك.. لكن أوجاعي مكبّلا ت ايديّا .. وأنتِ الخوف المر.. خضّب كفوف ايديك.. كيف نتفاهم كيف.. كيف نتواعد كيف.. نا جرح وانتِ شفرة.. حتى بعد ما نلتقي.. ميعادنا يجي طفرة.. ودروبنا متباعدة ..حتى الظروف مخالفة

ضيّ القمر صياد.. وجروحنا ميلاد.. وف القلب دمعة نازفة

وأحيا محمد محسن مؤخراً حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من 17 حتى 31 من شهر أغسطس الماضى، وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير، وقدم محسن خلال الحفل عدد من الأغاني منها، اسلمي يا مصر، واللف في شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش، وخلي القمر طالع، حضنك حياة"، وعدد من اغاني التراث.

وقال محمد محسن خلال لقائه مع قناة الحياة على هامش حفله بمهرجان القلعة، إن الأجواء الخاصة بمهرجان القلعة الموسيقى رائعة وعظيمة وهى عادة بالنسبة لى لا استطيع أن أفوتها، فهذه السنة العاشرة لى مشاركة في المهرجان، فهو مهرجان جميل انتظره كل سنة .

وأضاف محمد محسن، أنه كل سنة يتم فيها تنظيم المهرجان ننتظر السنة التي تليها بشغب كبير، وكل هذا بسبب الجمهور الرائع الذى لا نراه إلا في مثل هذه المهرجانات ، موضحا أن الجمهور المصرى بسيط الذى تربيت وسطهم وهم شبهنا وشبه الأرض وطينة مصرو النيل فهم ملح الأرض، فوجودهم شرف لأى فنان أن يعرف ويقدر محبته عند الناس وارى انفعالاتهم معى وكيف يغنونها معنى فهو إحساس لا يوصف من السنة للسنة .

وتابع محمد محسن أن أشياء كثيرة تميز مهرجان القلعة ولكن أكثر ما يميز المهرجان هو الجمهور المصرى الذى يأتي من كل المحافظات فشرف لأى فنان أن يتواجد في هذا المهرجان ويغنى الأغانى الذى يحبها الجمهور ويطلبها دائما .