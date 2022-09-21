شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجاء مؤلفًا وخالد مرعى مخرجًا لمسلسل ياسمين صبرى الجديد من 15حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة ياسمين صبرى على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما في شهر رمضان المقبل بعد غيابها العامين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدى، هبة مجدى، أيتن عامر، دياب، ادوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، نهال عنبر، اشرف زكى، عمر الشناوى، هبة عبد الغنى، عصام السقا، أحمد الشامى، ابتهال الصريطى، هدى الاتربى، ومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت ياسمين صبرى قد اعتذرت مؤخراً عن بطولة مسلسل "الشادر" من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وكان مقرر أن يشارك في بطولته أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، طارق صبرى، محمود حافظ، وتوقف العمل بعد اعتذار ياسمين وتم إلغائه.

يذكر أن خالد مرعى كان آخر أعماله مسلسل "البيت بيتي" من 10 حلقات والذى تم عرضه هذا العام، وقام ببطولته كريم محمود عبد العزيز مصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، مى القاضي، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، فيما يعرض للمؤلف محمد رجاء حالياً مسلسل "الليلة واللى فيها" من 6 حلقات بطولة زينة ومحمد شاهين وأبيوسف.