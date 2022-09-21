شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات النسائية وشباك التذاكر من شادية ونادية الجندى إلى دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السينما المصرية على مدار تاريخها، بروز عدد كبير من الفنانين استطاعوا جذب الجمهور إلى أفلامهم واستقطابهم إلى دور العرض السينمائى وقطع التذاكر، واعتمدت السينما في أغلب الأحيان على أبطال رجال لتصدر أفيشات الأفلام باعتبارهم العامل الأكثر لجذب الجمهور، خاصة في ظل النظرة الموجودة بين القائمين على الصناعة بأن السينما هي سينما شباب وأن البطل الرجل هو القادر على استقطاب الجمهور لصالات السينما.

وأفرزت السينما المصرية على مدار السنوات الماضية عدد من الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة في السينما حتى أصبحوا نجوم شباك تحصد أفلامهم أعلى الإيرادات ولعل أبرزهم إسماعيل ياسين، عادل امام، أحمد زكى، فريد شوقى، نور الشريف محمود عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، وفى نفس الوقت كانت البطولات النسائية غائبة عن المنافسات على شباك التذاكر باستثناء حالات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة.

استطاعت عدد من الفنانات كسر الفكرة السائدة بأن السينما وشباك التذاكر يعتمد على نجوم رجال، وظهرن على الساحة بقوة بل ونافسن هؤلاء النجوم الرجال في شباك التذاكر وحصدن أعلى الإيرادات، ولعل أبرزهن شادية التي كانت نجمة الشباك الأولى في فترة الخمسينيات والستينيات، إذ كانت تجذب أفلامها الجمهور الذى كان يذهب إلى السينمات لمشاهدة أفلامها وسماع أغانيها التي تقدمها في هذه الأفلام.



شادية

وخلال نهاية السبعينيات مروراً بفترة الثمانييات ظهرت الفنانة نادية الجندى كنجمة شباك اذ استطاعت منافسة كبار النجوم على الإيرادات ولعل أبرزهم الزعيم عادل إمام الذى كان النجم الأول وقتها، وحصدت أفلام نادية الجندى أعلى الإيرادات لسنوات طويلة ولقبت في هذه الفترة بـ"نجمة الجماهير"، وخلال فترة الثمانيات ظهرت نبيلة عبيد أيضاً كواحدة من النجمات اللاتى تتصدر الأفيشات وتستقطب الجمهور إلى الصالات وحقق أفلامها إيرادات عالية حتى لقبت بـ"نجمة مصر الأولى".



نادية الجندى



نبيلة عبيد

وفي التسعينيات والألفية الجديدة اختفت البطولات النسائية من المنافسة على شباك التذاكر، رغم تقديم العديد من الأفلام التي تعتمد على بطلة نسائية إلا أن هذه الأعمال لم تستطع جذب الجمهور إلى صالات السينما وتحقيق إيرادات كبيرة، حتى ظهرت ياسمين عبد العزيز الذى برزت في العديد من الأفلام التي قدمت فيها الدور الثانى، ومنذ اسناد لها البطولة المطلقة أعادت البطولات النسائية إلى منافسات شباك التذاكر إذ أصبحت النجمة الوحيدة التي تحقق إيرادات بأفلامها في مواجهة نجوم الشباك الرجال.



ياسمين عبد العزيز

وفى هذا العام انضمت دنيا سمير غانم لقائمة نجمات الشباك، حيث برزت كممثلة موهوبة تقدم البطولة النسائية أمام نجوم الشباك في رجالهم حتى جاء الفرصة لها لتقديم البطولة المطلقة في فيلم "تسليم أهالى" المعروض حالياً في السينمات، واستطاع الفيلم حصد إيرادات بلغت 28 مليون جنيه حتى الآن، وهو الرقم الأعلى لفيلم يعتمد على بطلة نسائية