ابنة صلاح السعدني بالحجاب وبيومي فؤاد على عكاز وبوسي تحمل مصحف.. لقطات من عزاء زوجة خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء أمس الثلاثاء، عزاء زوجة الفنان خالد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز اللقطات في عزاء زوجة الفنان الكبير:

أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد التنمر على صورتها

ظهرت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم، في عزاء زوجة الفنان خالد زكي، وظهرت "ميرفت" بـ "نظارة" وإطلالة أنيقة.

ابنة صلاح السعدني

في أول ظهور إعلامي لها، حرصت "ميريت" ابنة الفنان الكبير صلاح السعدني على تقديم واجب العزاء بصحبة شقيقها، وظهرت مرتدية الحجاب.

بيومي فؤاد بوزن زائد

الفنان بيومي فؤاد ظهر في العزاء متكئا على عكاز بوزن زائد، بجوار الفنان محمد الصاوي.

هاني شاكر وزوجته

الفنان هاني شاكر ظهر في العزاء بصحبة زوجته "نهلة" وهو الظهور الأول لهما بعدما أثار مقطع فيديو له الجدل بسبب قيام معجبة سورية بتقبيله واحتضانه أمام زوجته.

بوسي تحمل المصحف

ظهرت الفنانة الكبيرة بوسي في العزاء وهي تحمل "المصحف الشريف" وتستعد لتقديم واجب العزاء.

نجوم الفن والإعلام

حضر العزاء: الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شريف خير الله، كمال أبو رية، المنتج جمال العدل، أحمد السعدني، هاني شاكر، محمد التاجي، أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الشامي، المخرج هاني لاشين، علي الحجار

كما حضر العزاء ثروت الخرباوي، المهندس أسامة الشيخ، تامر الصواف، المخرج محمد عبدالعزيز، الإعلامي طارق علام، المنتج تامر مرسي.

ومن الفنانات حضرت: بوسي، ميرفت أمين، ماجدة زكي، غادة إبراهيم، نرمين الفقي، شيرين، صابرين، وفاء سالم، الإعلامية بوسي شلبي، منى عبدالغني، ميرنا وليد، سميرة محسن، دنيا عبدالعزيز.

كما حضرت الإعلامية شافكي المنيري، سوزان نجم الدين، جيهان قمري، سميحة أيوب، الإعلامية سهير جودة.