محمد الكيلاني يطلب قراءة الفاتحة لـ هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد الكيلاني جمهوره ومتابعيه صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي في طفولته، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بصفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان محمد الكيلاني على الصورة قائلا: "الفاتحة".

هيثم زكي، هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، صدم خبر وفاته جمهوره إذ رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر عام 2019، عن عمر يناهز 35 عاما.

وشارك الفنان هيثم زكي في بطولة عدد من الأعمال منها: "حليم"، "كلبش 2"، "كف القمر"، "دوران شبرا"، "السبع وصايا"، "البلياتشو".