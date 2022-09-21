شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن أحمد مظهر.. هؤلاء قدموا صلاح الدين فى المسرح أبرزهم حسين رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن النجم الكبير أحمد مظهر هو الأشهر في تقديم شخصية القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي من خلال الفيلم الشهير الذي أخرجه يوسف شاهين ، ولكن المسرح المصري كان له السبق في تجسيد شخصية هذا البطل علي خشبة المسرح منذ عام 1895 .

قدم المسرح المصري عن القائد صلاح الدين الأيوبي 18 عملا مسرحية حمل اسمه في عنوان العرض ، وكانت أولي المسرحيات مسرحية " صلاح الدين الايوبي " التي قدمتها فرقة ميخائيل جرجس عام 1895 من تأليف والتر سكوت ونجيب الحداد وتمثيل ميخائيل جرجس ولطيفة عبد الله ومصطفي علي ودرويش مصطفي الاسكندراني ، ثم قدمت عام 1896 من خلال فرقة بولس القرداحي تأليف والتر سكوت ونجيب الحداد وقدمت أيضا عام 1897 من خلال فرقة ابراهيم حجازي واخرجها علي حمدي وقام ببطولتها إبراهيم حجازي واديل عبد الله وإبراهيم احمد وماتيلده نجار .

قدمت مسرحية " صلاح الدين " لنفس المؤلفين والتر سكوت ونجيب الحداد عام 1910 من خلال فرقة شركة التمثيل العربي واخرجها عزيز عيد وقام ببطولتها عبد الله عكاشة وابريز أستاتي وزكي عكاشة ، ثم جاءت منيرة المهدية وفرقتها وقدمتها عام 1916 من اخراج عبد العزيز خليل وبطولة كل من منيرة المهدية وعبد العزيز خليل ومريم سماط وأحمد عفيفي .



عرض مسرحية صلاح الدين

كل الفرق السابقة كانت تقدم مسرحية " صلاح الدين الأيوبي " من خلال رواية تحمل نفس الاسم كتبها والتر سكوت ونجيب الحداد وهي رواية دعجاء نثرية شعرية ذات خمسة فصول ، حتي جاءت فرقة القومي عام 1973 وقدمت مسرحية " صلاح الدين " تاليف محمود شعبان وإخراج كمال حسين وتمثيل شفيق نور الدين ومحمد السبع وإبراهيم الشامي ونادية السبع ، كما قدمت عام 1915مسرحية " صلاح الدين ومملكة أورشليم من خلال فرقة أبيض وحجازي تاليف فرح أنطوان وقام ببطولتها جورج ابيض وسلامة حجازي وابريز استاتي ، واعيد تقديمها بنفس الاسم عام 1918 ولكن تغير الممثلين فقام بالبطولة جورج ابيض وحامد مرسي وروزاليوسف وعبد الرحمن رشدي .

في عام 1947 قدمت فرقة المصرية للتمثيل والموسيقي المسرحية بعنوان " صلاح الدين ومملكة أورشليم " من تاليف فرح أنطوان وإخراج سراج منير وبطولة كل من احمد علام وحسين رياض واحسان شريف وسامية رشدي .



منيرة المهدية شاركت في مسرحية صلاح الدين

وكل المعلومات عن المسرحيات السابق ذكرها مدونة في موسوعة المسرح المصري المصورة التي ألفها الدكتورعمرو دوارة وهي أكبر وأهم مشروع مسرحي مصري تضم البيانات الخاصة بكل عرض والتي تشتمل على اسم العرض والفرقة المنتجة وتاريخ الإنتاج وأسماء جميع المبدعين المشاركين في تقديمه (المؤلف/ المخرج/ مصمم الديكور/ الملحن أو المؤلف الموسيقي/ مجموعة الممثلين)، وذلك بالإضافة إلى ثلاثة صور فوتوغرافية لكل عرض، وفي حالة تعذر الحصول على صور فوتوغرافية وخاصة خلال فترة البدايات الأولى (قبل عام 1915) فقد تم الاستعانة بأغلفة بعض المسرحيات أو الأفيشات الخاصة ببعض العروض ملصقات الدعاية) أو الاستعانة بالصور الشخصية للنجوم الأربعة المشاركين في بطولة العرض، كما تم أحيانا بعد ذلك – وفي أضيق الحدود - الاستعانة ببعض الصور السينمائية التي سجلت لنا ملامح وأعمال بعض نجوم المسرح الذين افتقدنا صورهم المسرحية.