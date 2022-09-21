شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى صديق محمد رجب ويمتلك شركة سياحة فى مسلسل "الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان إيهاب فهمى تصوير مشاهده في مسلسل "الونش" مع محمد رجب والذى انطلق تصويره قبل أسبوعين للعرض في الموسم الشتوى، ويجسد إيهاب خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال يمتلك شركة سياحة، وهو من الأصدقاء المقربين لبطل العمل محمد رجب وتنشأ بينهما العديد من المواقف التي تكشفها الحلقات.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

ويسجل "الونش" التعاون الثالث بين إيهاب فهمى ومحمد رجب، بعد مسلسل "الأخ الكبير" الذى تم عرضه في 2020 والذى كتبه أحمد عبد الفتاح وأخرجه إسماعيل فاروق وشارك في بطولته عبير صبرى، هبة مجدى، أيتن عامر، دينا فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وفيلم "صابر جوجل" الذى تم عرضه عام 2016 وشارك في بطولته سارة سلامة وراندا البحيرى.

ويستعد إيهاب فهمى لتصوير مسلسل "ديفيليه" من 10 حلقات مع وفاء عامر ومحمد عز وجيهان خليل وإخراج معتز حسام، فيما ينتظر عرض فيلمين جديدين هما بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، "اوس اوس" وإخراج إسماعيل فاروق، نانسي صلاح، و"روحى لك" مع منة فضالى ومروة عبد المنعم.