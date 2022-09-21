شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تشارك فى بطولة مسلسل "العمدة" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة صدقى لـ ”الخليج 365”، أنها تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل "العمدة" الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

وبدأ المخرج محمد سامى معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، بجانب معاينة الحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الاعلامى، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، كما انتهى سامى والمؤلف الشاب مهاب طارق من كتابة حلقات مسلسل "العمدة"، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .

مسلسل "العمدة" يعد التعاون الثانى بين هالة صدقى ومحمد رمضان، حيث قدما سوياً فيلم "آخر ديك في مصر" عام 2017، وشارك في بطولته كلا من انتصار، مى عمر، ليلى عز العرب، وعدد كبيرمن الفنانين، من تأليف ايمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة .

يشار إلى أن هالة صدقى قدمت آخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" ، وعرض في رمضان الماضى، والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.