أمل عرفة في كواليس مسلسل "وصايا الصبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أمل عرفة صورًا من كواليس مسلسل "وصايا الصبار"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "مع نديمة سنكره الشر، مهما كانت إغراءات كبيرة نديمة هي الليدي مكبث 2022، عن مسرحية شكسبير، مكبث، الشر أنولد معنا، الشاطر هوا اللي بيشيلوا جواته وبيبقى عم يغذي الخير والخير وبس، وصايا الصبار أخر أيام التصوير".

وتدور أحداث المسلسل المؤلف من 10 حلقات حول عائلتين تتمتَّع إحداهما بنفوذٍ كبير، فيما تنتمي الأخرى إلى طبقةٍ مسحوقة. وتندلع شرارة الحكاية مع رغبة إحدى العائلتين في السطو على الأخرى ليتحوَّل الأمر إلى حرب بينهما وتصفية حسابات عن الماضي والحاضر المشترك الذي يجمعهما.

مسسل "وصايا الصبار" بطولة كل من عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، صفاء سلطان، فايز قزق، عامر علي، علي كريم، رنا العضم، عاصم حواط، علاء القاسم، حسام الشاه، بشار إسماعيل، نسيم أبو دان، ميخائيل صليبا، سناء سوّاح، مهران نعمو، وتسنيم باشا، وغيرهم.