كندة علوش تنشر صورا رفقة زوجها عمرو يوسف والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها ومتابعيها صورا رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة كندة علوش برمز "قلوب حمراء"، وأضاف الفنانة دنيا سمير غانم تعليقا بنفس الرموز، وعلق أحد المتابعين: "الله يسعدكم أحلى زوجين".

يذكر أن الفنانة كندة علوش احتفت بفوز فيلمها "نزوح" بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79.

"نزوح" شارك في المهرجان ضمن مسابقة امتداد الآفاق، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج زجل للإنتاج (سؤدد كعدان) ، وبيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو (مارك بوردور).

"نزوح" بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.