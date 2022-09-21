نجلاء بدر في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"

وحازت صورة نجلاء بدر على إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "منورة الدنيا كلها ياقمر، منورة يا فنانة بحبك من كل قلبي، جميلة، نجمة مصر، أجمل فنانة ربنا يحفظك، ما شاء الله قمر، حبيبتي، القمر والأناقة والجمال والشياكة الجميلة الفنانة القديرة نجلاء بدر، بسكوتة السينما".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث بدأ صناع العمل في التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في الجزء الثاني وعلى رأسهم سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم.