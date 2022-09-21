أنغام أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "مطربة الوطن العربي الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستان سواريه أسود اللون.

وعلقت الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "إطلالة حفلة زد".

وأضافت الفنانة زينة تعليقا برموز "قلوب سوداء وشمس متوهجة"، وعلق أحد المتابعين: "مطربة الوطن العربي الأولى".

يذكر أن الفنانة أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي يوم 24 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.

ونشرت أنغام بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يسعدني نحتفل مع بعض بعيدكم العيد الوطني للملكة العربية السعودية وحشتوني".