قمر بإطلالة جريئة ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من أحد المنتجعات.

سارة عبدالرحمن

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الإعلامي عبدالعزيز أحمد.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة رياضية أنيقة.