شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة أم إسماعيل فرغلى وحماة وفاء عامر فى مسلسل "العيلة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة إنعام سالوسة في بطولة مسلسل "العيلة دى" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، للعرض في الموسم الشتوى، وتجسد سالوسة خلال أحداث العمل شخصية والدة إسماعيل فرغلى وحماة وفاء عامر، وتنشأ بيها وبين عائلة ابنها العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وكان آخر أعمال انعام سالوسة في الدراما مسلسل "ضل راجل" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.