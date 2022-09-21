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الموزع أحمد عادل: التعاون مع بهاء سلطان ودنيا سمير غانم له مذاق خاص

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل،عن سعادته بنجاح أغنيته مع بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكوا" وأغنية دنيا سيمر غانم "نحنوح"، وقال  أحمد عادل لـ" الخليج 365 "، "فوجئت بطرح الأغنيتن في توقيت واحد رغم أن تسجيل كل منهما كان من فترة طويلة ، ولكن التعاون معهما كان ممتعا وله مذاق خاص ، مشيرا أن  تصدرهما التريند  لعدة أيام هو كرم من الله  وملايين المشاهدات للأغنيتن أعطته طاقة إيجابية وحمستة على الاستمرار في تقديم ماهو جديد حتى يستطيع إسعاد الجماهير في كل مكان.

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احمد عادل وبهاء سلطان وماهر صلاح ومنة القيعى  وعزيز الشافعى 
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 احمد عادل ودنيا سمير غانم وهانى محروس وعزيز الشافعى وهانى جمعه   

 

قال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إن التوزيع الموسيقى من أهم عوامل نجاح الأغنية، وإن أول توزيع ليا كان مع الفنان إدوارد بأغنية "لايلو لايلو" وكنت عازف بيانو فى فرقة إدوارد وقتها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تريو الذي يذاع علي نغم إف إم والبرنامج من تقديم مها بهنسي. 

 

وأضاف أن أى موزع موسيقى يحب التعامل مع عمرو دياب وسعيد بشغلي معاه في "الجو جميل" ولم أتوقع نجاحها بهذا الشكل، وبشتغل بطريقة الورشة أثناء التحضير للأغنية، وكان لدينا مكان نحب التجمع فيه أنا وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى وكتير من الملحنين والموزعين.

 

وذكر أن نصر محروس من أهم المنتجين ولديه ذوق ونظرة معينة فى اختيار المطربين ومدرسة خاصة أيضا فى اختيار الأغانى، وكل مطرب لديه لوك واستايل مختلف وبنشتغل على نفس الاستايل فى التوزيع. 

 

أما عن أغنية "بعيش" لتامر حسنى من أغانى البوب، وحققت نجاحا كبيرا وقت نزولها، وكانت شكلا جديدا فى المزيكا ونالت إعجاب الناس، واتعلمت كتير من حميد الشاعرى، لأن لديه طرقا فى التوزيع لا أحد يستطيع تقليدها، ولديّ علاقات قوية بالعديد من الموزعين، وبنساعد بعض ومفيش غيرة بينا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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