هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الفنية، حيث ظهرت مرتدية فستانا أزرق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على إطلالتها: "ذات مرة في القمر الأزرق"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الجمال والأناقة كلها"، وعلق آخر: "أحببت ذات اللون وصرحت أكثر".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن، هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.