6 أكتوبر.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي يوم 6 أكتوبر الجاري في فندق "الماسة" بمدينة نصر.

ونشرت أصالة بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي، وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي، مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة رح لاقيكم بها التّاريخ وكلّلي شوق لنغتّي سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد، وياريت تقترحوا علي شو من الجديد مشتاقين تسمعوه، اشتقت لكم وبكلّ الحب رح نلتقي".

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري فيديو كليب أحدث أغانيها "الرحلة"، وذلك عبر جميع منصات الموسيقى.

‎أغنية "الرحلة"، كلمات منة عدلي القيعي،‎ لحن إيهاب عبد الواحد، ‎توزيع، أحمد طارق يحيى، ‎أكورديون وائل النجار، ‎كيبورد أسامة الصغير، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة، طرحت أحدث أغانيها "زي المعجزات" إنتاج شركة "روتانا"، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "زي المعجزات" كلمات محمد الأياتي، ألحان أيمن أرتيست، توزيع بيدو أرتيست، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل غناء أحمد عاكف، مكس وماستر المهندس هاني أرتيست، تسجيل جيتار سادو، إشراف عام فائق حسن.