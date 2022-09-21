بالصور.. نجوم الفن في عزاء زوجة خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء زوجة الفنان خالد زكي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شريف خير الله، كمال أبو رية، المنتج جمال العدل، أحمد السعدني، هاني شاكر، محمد التاجي.

كما حضر العزاء ثروت الخرباوي، المهندس أسامة الشيخ، تامر الصواف، المخرج محمد عبدالعزيز.

ومن الفنانات حضرت: بوسي، ميرفت أمين، ماجدة زكي، غادة إبراهيم، نرمين الفقي، شيرين، صابرين، وفاء سالم، الإعلامية بوسي شلبي، منى عبدالغني، الإعلامية سهير جودة، ميرنا وليد، جيهان قمري، سميحة أيوب، سميرة محسن، دنيا عبدالعزيز، سوزان نجم الدين.

وكانت السيدة زيزي زوجة الفنان خالد زكي قد رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.