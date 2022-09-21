بعد نجاح "حالي".. باسم الشرفي يستعد لجولة حفلات بالعالم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان اليمني باسم الشرفي لجولة حفلات بعدد من العواصم والمدن العربية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "حالي" الذي تعاون فيها مؤخرا مع الملحن عمرو الشاذلي.

ومن المقرر أن يحيي الشرفي حفلا غنائيا بـ مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ولبنان.

يذكر أن باسم الشرفي قدم عددا من الأغاني من بينها: "ناس ما تسوى، أهلا أهلا يا رمضان، شلنا يا طير، لبيك يا أرض اليمن".

وكانت آخر أعمال الفنان باسم الشرفي أغنية "حالي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتقول كلماتها: "حالي حالي.. والقلب خالي.. مرتاح وسالي.. وقادر أنام.. شايف شايف.. غيري وخايف".