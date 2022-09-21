شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يبدأ تصوير الجزء الثانى من مسلسل رمضان كريم الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل رمضان كريم الشهر المقبل ويقوم مخرج المسلسل حاليا باختيار نجوم جدد بدلا من الذين اعتذروا عن المشاركة فى الجزء الثانى وأنضم الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان بيومى فؤاد إلى فريق عمل المسلسل الجزء الثانى.

وأعتذر عدد من النجوم عن استكمال تصوير الجزء الثانى مسلسل "رمضان كريم " منهم النجوم روبى وريهام عبد الغفور وسهر الصايغ وشريف سلامة،

ابطال الجزء الاول

وأعلن المنتج أحمد السبكى التعاقد مع السيناريست أحمد عبد الفتاح لكتابة أحداث الجزء الثانى، والمخرج سامح عبد العزيز لتولى مهمة الإخراج، كما تم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانين سيد رجب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، صلاح عبد الله، انعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، بيومى فؤاد

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" في شهر رمضان رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الاول من المسلسل في إطار إجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات في كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتي في هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والافطار فى رمضان وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.