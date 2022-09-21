شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران: الفنان أشرف زكي "أبي الروحي".. وطرح الجزء الثاني لمسلسل "رمضان كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد مهران، إن كل أساتذته الكبار لهم فضل عليه في فهمه للتمثيل، بجانب حصوله على أكثر من منحة دراسية بعد دراسته للفن، معتبرا الفنان أشرف زكي، الأب الروحي له.

أضاف مهران، في لقائه ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن سفره خارج مصر لحضور وتقديم عروض مسرحية أفاده كثيرا في رحلته الفنية، لاسيما في طرق الأداء الجديدة، في ضوء قابليته للتعلم باستمرار.

وتابع محمد مهران، أن عرض مسرحية "قهوة سادة" للمخرج الكبير خالد جلال، كان سبب في تخريج نجوم عديدة في الفن، مضيفا: "يمكن أن يصاب الفنان بأذى نفسي، بسبب ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه، وأنا لا اضطلع على التعليقات المضادة لي، ودائما أتساءل لماذا تأذي الناس بعضها بهذا الشكل؟!".

وأكمل: "سنطرح مسلسل رمضان كريم في جزئه الثاني في شهر رمضان المقبل، مع أحمد السبكي، وأنا أتمنى العمل مع صناع يستطيعوا أن يوظفوني في أدوار أنا أفضلها، مثل مروان حامد وكاملة أبو ذكرى ومحمد ياسين وغيرهم من المخرجين الكبار".