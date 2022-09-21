شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام نبيل تصور مسلسل "الونش" مع محمد رجب وتجسد دور سكرتيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ريهام نبيل تصوير مشاهدها في مسلسل "الونش" مع النجم محمد رجب والمكون من 45 حلقة، وكشفت ريهام لـ"الخليج 365" عن طبيعة دورها في أحداث العمل موضحة أنها تجسد شخصية "أمانى" تعمل سكرتيره، ولها طابع خاص فهى متغيره دائماً وطول الوقت تلفت الإنتباه، كما أن ورائها بعض الأمور التي تكشفها الحلقات.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وتتعاون ريهام نبيل مع محمد رجب للمرة الثانية بعدما شاركت في فيلم "سالم أبو أخته" عام 2014، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدى، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، أيتن عامر، محمد الشقنقيرى، ريم البارودى، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح وشيما الحاج، ماهر عصام، حسن عبد الفتاح، ومنى ممدوح وعلياء الحسينى.

وشاركت ريهام نبيل مؤخراً في الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، والذى تم عرضه على قناة ON خلال حكاية "اعمل نفسك ميت"، من بطولة مى سليم، حازم سمير، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيرى، كما شاركت في حكاية "في عشق البنات" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة.