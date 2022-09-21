شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك تيما: غنينا أغنية يا تمر حنة وبوظناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بحر عضو بلاك تيما، إن كل الفرق الغنائية الأخرى التي تم إنشائها بعدنا هم أصحابنا وأصدقائنا للغاية.

وأضاف أحمد بحر عضو بلاك تيما، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: قبلنا مكانش مصطلح أغاني الأندر جراوند لسة اتعرف.

فيما قال أمير صلاح الدين عضو بلاك تيما،: كل مصر بتحب أغنية يا حلو صبح يا حلو طل.

وتابع أمير صلاح الدين: غنينا أغنية يا تمر حنة وبوظناها.

بدوره قال محمد عبده عضو بلاك تيما: بحب المزيكا أكتر، وشايف نفسي لائق في الغناء، ونحن نلحن أغانينا بنفسنا.