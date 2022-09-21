شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أنا بشتغل وبس ومش فاضى للمعارك والكلام وانتظروا مفاجآت غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أنهى المطرب عمر كمال أزمته الاخيرة مع جمعية المؤلفين والملحنين التى كانت بصدد اغنيتة الاخيرة " خلينا سهراينين" والتى تتضمن فيها مقطع من أغنية " الف ليلة وليلة " للراحلة ام كلثوم قال كمال لـ " الخليج 365 " أنا قررت انى أركز فى شغلى ومشاريعى الغنائية فقط لانى بصراحة مش فاضى للكلام والمعارك التى ليس لها أى فائدة، لذلك لن ترونى إلا من خلال أعمال جديدة وإن شاءلله قريبا سترون مجموعة أغانى جديدة منها بمفردى ومنها مع بعض النجوم.

يذكر أن المطرب عمر كمال يحيى حفل غنائى كبير في دولة الكويت يوم 6 أكتوبرالمقبل وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحيى فيها كمال في دولة الكويت ويقدم كمال باقة من أغانيه التي اشتهر بها منها " بنت الجيران , حلوين ، المجرة ، انتى معلمة وغيرها من اغانيه ،

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، عن انتهاء أزمة الفنان عمر كمال، الخاصة بأغنية "ألف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم وكلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى، وذلك بعد سداده حقوق الأداء العلنى للأغنية لاستخدامها فى أغنيته الجديدة خلينا سهرانين، كما التزم عمر كمال بدفع مبلغ 50 ألف جنيه تنفيذا للحكم الصادر ضده لاستخدامه حقوق أغنية "قولوا سماح" للفنان تامر عاشور بدون وجه حق فى إحدى أغنياته، علما بأن أغنية "قولوا سماح" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال.

حضر جلسة النقاش مع عمر كمال التى عقدت خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية كلا من الشاعر فوزى إبراهيم أمين عام الجمعية والشاعر مصطفى مرسى والشاعر عمر الجبيلى والملحن مصطفى عوض والملحن حسن إش إش والملحن شريف حمدان والشاعر محيى حوار والملحن ماجد عرابى.