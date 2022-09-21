أحدث ظهور للفنانة ماجدة زكي في عزاء زوجة خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة ماجدة زكي، على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ماجدة زكي حرصت على مواساة ابنة الفنان خالد زكي، التي انهارت بالبكاء منذ بدء العزاء.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن من بينهم: الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هاني شاكر.

كما حضر العزاء المنتج جمال العدل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كمال أبو رية، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة جيهان قمري، الفنانة منى عبدالغني.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.