فن ومشاهير

بيومي فؤاد بوزن زائد ويتكأ على عكاز في عزاء زوجة الفنان خالد زكي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

ظهر الفنان بيومي فؤاد، في عزاء زوجة الفنان خالد زكي الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر "بيومي" العزاء وهو يتكأ على عكاز وظهر بوزن زائد بجوار الفنان محمد الصاوي.

يذكر أن عزاء زوجة الفنان خالد زكي حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من بينهم: الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هاني شاكر.

كما حضر المنتج جمال العدل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كمال أبو رية، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة جءهان قمر، الفنانة منى عبدالغني.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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