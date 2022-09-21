"أحبك".. طليقة الفنان أحمد الفيشاوي توجه رسالة لمغني المهرجانات عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لمغني المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت: "أحب قلبك يا عمر، وأحب الدور الاجتماعي الذي قمت به، أتمنى أن أرى الجميع كذلك، أنت إنسان محبوب ورائع، أحبك".

وكانت رسالة ندى الكامل لعمر كمال بعد تصريح الإعلامي شريف مدكور أن "كمال" أحيا حفلا غنائيا خيريا.

جدير بالذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي، كما أثار أزمة جديدة بسبب أغنيته "سهرانين" التي استعان فيها بمقطع من لحن أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وطرح المطرب عمر كمال مؤخرا ثاني دويتو يجمعه مع المطرب عبد الباسط حمودة، بعنوان "حلوين" من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا.

وتعد "حلوين"، الأغنية الثانية التى تجمع عمر كمال بـ عبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت 32 مليون مشاهدة.