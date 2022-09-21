بالصور| ابنة صلاح السعدني بالحجاب في أول ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان أحمد السعدني، على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهرت ميريت ابنة الفنان الكبير صلاح السعدني بصحبة شقيقها في أول ظهور إعلامي لها، مرتدية الحجاب وقدمت واجب العزاء لابنة الفنان خالد زكي.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والمجتمع من بينهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسي شلبي، المهندس ثروت الخرباوي، الفنانة منى عبدالغني، النجمة ميرفت أمين، الفنانة دنيا سمير غانم.

أيضا حضر المخرج محمد عبدالعزيز، الفنانة ميرنا وليد، المهندس أسامة الشيخ، المنتج جمال العدل، الفنان كمال أبو رية، الفنانة بوسي.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.