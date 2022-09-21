"تحمل المصحف".. أحدث ظهور لـ بوسي في عزاء زوجة خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت النجمة بوسي على حضور عزاء زوجة الفنان خالد زكي، الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهرت الفنانة بوسي بإطلالة سوداء أنيقة وهي تحمل "المصحف الشريف"، وتوجهت لتقديم واجب العزاء للفنان خالد زكي.

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن والمجتمع من بينهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسي شلبي، المهندس ثروت الخرباوي، الفنانة منى عبدالغني، النجمة ميرفت أمين، الفنانة دنيا سمير غانم.

أيضا حضر المخرج محمد عبدالعزيز، الفنانة ميرنا وليد، المهندس أسامة الشيخ، المنتج جمال العدل، الفنان كمال أبو رية.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.