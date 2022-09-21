شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى حفلا للإنشاد الدينى فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنشد محمود التهامى لإحياء حفل غنائى فى الأهرامات، وذلك مساء الجمعة المقبل، كما يحتفل خلاله التهامى بإطلاق ألبومه الغنائى الجديد "أنين".

ويشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين، ويأتى الحفل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون ووزارة السياحة والآثار ويذاع مباشرة عبر قناة الحياة.

وقال التهامى إن الحفل يعد ترسيخا لدور الإنشاد فى الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية وترسيخ مفاهيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، وفى إطار ما تسعى إليه الدولة حثيثاً للحفاظ على الشباب وهويتهم الثقافية، ويتسنى للعالم رؤية الفن الإسلامى يعتز وينتصر للآثار المصرية ويشدوا بحضارتها.