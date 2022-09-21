شكرا لقرائتكم خبر عن المغني إلتون جون يسترجع ذكرياته مع الملكة إليزابيث الثانية والرقص برفقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المغني إلتون جون ذكرياته مع الملكة اليزابيث بالتزامن مع تشيع جنازتها أمس عبرحسابه على إنستجرام ونشر صورتين تجمعه بالملكة الراحلة اليزابيث وعلق "اليوم سأشارك العالم في استرجاع ذكرياته مع الملكة اليزابيث" مضيفا "ذكرياتي معها مليئة بالسعادة والاعجاب، الملكة قد كرمتني من قبل بوسام الإمبراطورية الملكية وكنت محظوظ للغناء أمامها...لقد كانت تجربة مليئة بالسعادة".

وكشف إلتون جون عن تلك اللحظة التي كانت أكثر سعادة بالنسبة له "لقد كانت لحظة بعيده عن الصحافة عندما رقصت مع جلالتها على أغنية Rock Around the Clock في القلعة وشعوري بيدها الدافئة...الملكة قد أدت مهمتها على اكمل وجه وبالتأكيد الجميع سيفتقدها".

كشف المغني إلتون جون أنه تلقى خبر وفاة الملكة خلال حفلته في تورنتو وقال أنها كانت انسانة ملهمة لقد كنت معها وهى كانت رائعة...ارسل حبي لها ولعائلتها نحن سنفتقدها ولكن روحها ستظل معنا".

يعد المغني إلتون جون من أشهر المغنين العالميين وكان قد تلقى وسام رفقاء الشرف من الأمير تشارلز عام 2021، وهى جائزة بريطانية مرموقة يتم منحها لأصحاب الإنجازات الهامة، و منح الوسام للفنان العالمي تقديرا لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز والعديد من الاعمال الأخرى.

وأصدر إلتون جون آخر أعماله منذ ثلاثة أسابيع بالتعاون مع المغنية بريتني سبيرس في أغنية Hold Me Closer.