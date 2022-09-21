شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف تكشف لـ"الخليج 365" أسرار "الفور إم" وقصة اكتشاف محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت دكتور ميرفت أبو عوف ضيفة على تليفزيون الخليج 365 من خلال حلقة خاصة مع الزميل ذكى مكاوى، تطرقت فيها إلى أمور عديدة منذ بدايتها في فرقة الـ"فور إم"، مع شقيقها الراحل عزت أبو عوف، الذى كون الفرقة مع شقيقاته، بالإضافة لأمور أخرى عديدة تسترجع ذكرياتها مثل المنزل المسكون الذي عاشت فيه، والصدفة التي قادتهم لاكتشاف محمد فؤاد.

أيضاً تتطرق دكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الصحافة والإعلام إلى كواليس مشاركتها ببرنامج "الدوم"، وملتقى "أولادنا"، كما تتعرض لمواقف سابقة عاشتها العائلة من أمنية عزت أبو عوف في مشاهدة حفيدته قبل وفاته، وكيف تغير بعد رحيل زوجته "فاطيما"، بالإضافة لسر تفكك فرقة الـ فور إم، وصدمة العائلة لحظة وفاة الموسيقار الراحل عمر خورشيد زوج الراحلة مها أبو عوف.

ميرفت أبو عوف تخصصت في قانون الإعلام وتشريعات صناعة السينما، فهى مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر وعضو بهيئة التدريب بالبرنامج الرئاسي الثقافي لإعداد القادة ولتدريب القادة الأفارقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب NTA وعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو بنقابة الصحفيين الأجانب، وهي أيضا المستشار الإعلامي والمدير التنفيذي لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصلت على لقب سفيرة للفنون والثقافة من المركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان.