شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوى: تحية كاريوكا كانت شخصية وطنية وخيرة للغاية ونصيرة للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت أميرة مختار ، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، إن الفنانة تحية كاريوكا هي من ربت والدتها، موضحة أنها كانت تذهب مع والدتها إلى تحية كاريوكا لسماع القصص وكذلك تحية كاريوكا كانت تأتى لهم، متابعة: كانت تحيا كاريوكا شخصية عظيمة بكل المقاييس.

وأضافت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، خلال برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن تحية كاريوكا كانت شخصية قوية ، واكن تشخصية وطنية تنقل السلاح للفدائيين إلى الإسماعيلية عبر سيارتها خلال فترة الاحتلال الإنجليزى.

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى: الفنانة تحية كاريوكا على صعيد الإنسانى كانت خيرة للغاية، ونصيرة الفقراء والغلابة والمظلومين ، كاشفة عن موقف حدث لتحية كاريوكا حيث في إحدى المرات في رمضان كانت لديها عزومة كبيرة ووجدت غلابة يحتاجون لطعام واقترب موعد الإفطار، فحملت كل الحلل وأعطتهم للناس الذين جاءوا من الصعيد وضيوفها أكلوا الفول والطعمية في الثلاجة .

وقالت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى: تحية كاريوكا كانت تذهب لمساجد آل البيت لتطعم الغلابة والفقراء، ورقصت 6 سنوات من عمرها الفني .