سميحة أيوب ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء فى زوجة خالد زكى

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم عزاء زوجة الفنان خالد زكى الذى أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان هاني شاكر وزوجته وجمال سليمان وأشرف زكي وسامح الصريطي وإدوارد وغادة إبراهيم وعماد رشاد وميرفت أمين ودنيا سمير غانم وماجدة زكي، وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد محمود ومحمد الصاوي والفنانة بوسي ونرمين الفقي وإيهاب فهمي، وحضر قبل انتهاء مراسم العزاء الفنانان سميحة أيوب محمد رياض.

وتوفيت زوجة الفنان خالد زكى الأحد الماضى في أحد المسشتفيات، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.