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شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء فى زوجة خالد زكى والان مع تفاصيل الخبر
وتوفيت زوجة الفنان خالد زكى الأحد الماضى في أحد المسشتفيات، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.
يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.