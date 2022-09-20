شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح السعدني ولعبة الأقدار فى " أرابيسك وليالي الحلمية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد دورا "العمدة سليمان غانم" و"حسن أرابيسك" من أبرزالشخصيات التي قدمها الفنان صلاح السعدني في مشواره الفني، ولعب القدر دورا كبيرا في أن يذهب هذان الدوران للنجم الكبير، ليقدم من خلالهما أداءً متميزا.

اللافت للنظر أن هذين الدورين لم يكن سيجسدهما صلاح السعدني منذ البداية، فهو لم يكن الترشيح الأول، بل ربما السادس أحيانا، لكن نظرا لظروف اعتذار ممثلين عن الدورين أو لخلافات في وجهات النظر بين المرشحين وصناع العمل.

ورغم أن المخرج جمال عبد الحميد كان يضع في اعتباره صلاح السعدني وقت أن باشر في التحضير لمسلسل "أرابيسك" عام 1994، من تأليف أسامة أنور عكاشة، كان الترشيح الأول لدور "حسن أرابيسك" من نصيب الفنان الراحل أحمد زكي، لكنه في هذا الوقت كان مشغولا بتصوير فيلم "ناصر 56" وطلب مهلة من الوقت حتى يستطيع التفرغ للمسلسل، الأمر الذي رفضه أسامة أنور عكاشة نظرا لارتباطه بالعرض الرمضاني.

وكان جمال عبد الحميد قال في لقاء تليفزيوني إنه تم ترشيح الفنان عادل إمام لبطولة "أرابيسك" لكن الزعيم طلب إجراء بعض التعديلات على سيناريو العمل، ولم يتفق في النهاية مع صناعه، ليتم ترشيح محمود عبد العزيز الذي اعتذر بعد ذلك لظروف خاصة، ثم ذهب الدور إلى يحيى الفخراني ونور الشريف، وكان الاثنان وقتها مشغولين أيضا.

وفي النهاية ذهب دور "حسن أرابيسك" إلى صلاح السعدني، الذي بذل مجهودا كبيرا من أجل التحضير للشخصية وذهب إلى منطقة خان الخليلي ليقابل أحد أشهر صانعي الأرابيسك علي حمامة، ويتعرف على كل ما يتعلق بالمهنة ومصطلحات الصناعية وكيفية تصرف وطريقة كلام "الكوماندا" أو أسطى الأرابيسك الكبير.

وشارك في بطولة مسلسل "أرابيسك" العديد من الفنانين منهم أبو بكر عزت، هدي سلطان، هالة صدقي، سهير المرشدي، هشام سليم، كرم مطاوع، لوسي، حسن حسني، المنتصر بالله، لطفي لبيب، محمد متولي، حسن الأسمر، محمد شرف، وغيرهم من الفنانين.



صلاح السعدني في دور حسن أرابيسك

أما سلسلة "ليالي الحلمية" الشهيرة والتي جسد فيها صلاح السعدني شخصية "العمدة سليمان غانم"، فلم تكن في البداية من نصيب النجم الكبير، لكن كان الترشيح الأول من نصيب سعيد صالح، الذي اعتذر عن الدور لإنشغاله بأعمال أخرى عام 1987، إذ قدم في هذا العام أفلام "سلام يا صاحبي"، "عزبة الصفيح"، العرضحالجي في قضية نصب"، كما كان مشغولا وقتها بعرض مسرحي، حسبما قال يحيى الفخراني في تصريحات تليفزيونية.

الغريب أيضا أن الفخراني نفسه كان سيجسد دور "سليمان غانم ، لكنه فضل أن يجسد دور "سليم البدري" الذي نجح فيه بشده أيضا، ليكون السعدني على موعد مع لقب "العمدة" بفضل الدور الذي جسده في المسلسل ويصبح أحد ألقابه المفضلة.

يشار إلى أن سلسلة "ليالي الحلمية" برؤية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، تم تقديم منها 5 أجزاء، كان أخرها عام 1995، وشارك في بطولتها العديد من النجوم منهم صفية العمري، إلهام شاهين، ممدوح عبد العليم، هشام سليم، محسنة توفيق، عبلة كامل، زيزي مصطفى، محمد متولي، شوقي شامخ، وغيرهم من الفنانين.