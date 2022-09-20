شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم: اتظلمت كتير.. وغلطة شنيعة بحياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان مجد القاسم، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.

كشف مجد القاسم، خلال اللقاء، عن سبب ابتعاده عن مجال التمثيل لسنوات، قائلًا: "كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش بس لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه".

وعن عدم ظهور العمل للجمهور، قال :"لا أعرف أي سبب عدم إتمام المسلسل ولكنه نصيب، واختفائي أمر غير مقصود ومفيش فنان بيحب يختفي أبدًا، وماخدتش حقي في العديد من الأمور واتظلمت كثيرًا ولكن ربنا عوضني بالألبوم الأخير".

أضاف القاسم: "اختفيت بسبب المشاكل والأوضاع السياسية في الوطن العربي منذ 2010 وحرب سوريا التي مازالت موجودة وغيرت حياتي، أنا اتظلمت وعندي موهبة منحني الله إياها، ولكني لم أقدرها".

أضاف مجد القاسم: "مسلسل فريد الأطرش كان فيلم في البداية ولكني رأيت أنه شخصية ثرية لا تتلخص في ساعتين وقررنا أن نقدمه كمسلسل".

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.